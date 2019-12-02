Алена Рапунцель показала поклонникам свою новую грудь

Алена Рапунцель, модель и участница телешоу «Дом-2», решила продемонстрировать фанатам свою увеличившуюся в размерах грудь после проведения пластической операции.

На опубликованной в соцсети «Инстаграм» фотографии звезда позирует в топе, который лишь наполовину скрывает восхитительный бюст девушки. В подписи к снимку знаменитость отметила, что в течение последних нескольких недель носила бандаж и лишь недавно сняла его, наконец-то «освободившись от этих оков».

По словам Рапунцель, девушкам не следует страшиться пластики и не стоит останавливаться на полпути к своей цели. Однако прежде чем делать соответствующую операцию, нужно отыскать грамотного специалиста. Всего за сутки фото красавицы набрало почти 60 тысяч отметок «нравится». Подписчики также закидали Алену комплементами.