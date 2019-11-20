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Звезда «Великолепного века» Небахат Чехре кардинально сменила имидж

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Небахат Чехре, киноактриса из Турции, которую многие знают по сериалу «Великолепный век», решила вновь кардинальным образом сменить свой имидж. В инфо

Небахат Чехре, киноактриса из Турции, которую многие знают по сериалу «Великолепный век», решила вновь кардинальным образом сменить свой имидж.

В информационном агентстве «Акшам» сообщают о том, что 75-летняя актриса в настоящее время предпочитает надевать откровенные платья с глубоким декольте. К примеру, во время одного из своих недавних выходов в свет Чехре надела длинное платье, которое лишь наполовину скрыло ее роскошную грудь. Фанаты восхитились смелостью и красотой артистки.

В СМИ отмечают, что Небахат с нескрываемым удовольствием выслушала все комплименты в свой адрес и заявила, что изменение стиля оказывает положительное влияние на ее внутренний настрой. По словам артистки, она каждую осень старается полностью обновлять свой гардероб.

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