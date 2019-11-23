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Журналист из Китая объяснил быстрое старение россиянок

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Один из сотрудников информационного агентства Sohu из КНР рассказал, из-за чего жительницы РФ якобы стареют быстрее китаянок. Согласно словам журналис

Один из сотрудников информационного агентства Sohu из КНР рассказал, из-за чего жительницы РФ якобы стареют быстрее китаянок.

Согласно словам журналиста, если сравнивать россиянок с жительницами Китая, то, судя по всему, первые начинают стареть несколько быстрее последних. Он считает, что это связано с нежеланием русских женщин следить за собой после выхода замуж и с тем, что они отдают слишком много сил семье. Однако сильнее всего, по мнению автора статьи, на это влияет генетика.

В материале отмечается, что русские являются частью восточнославянского этноса, поэтому россиянки обладают светлой кожей и высоким ростом – это природное преимущество, которое моментально улетучивается, когда девушка начинает набирать вес. Журналист добавил, что по причине холодных климатических условий в России многие ее жители привыкли употреблять высококалорийную пищу, которая приводит к ожирению.

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