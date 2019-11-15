Жителя Серпухова оштрафовали из-за роликов в соцсетях

Представители серпуховской прокуратуры сообщили об обнаружении у одного из жителей города экстремистского контента на странице в социальной сети. В результате он получил штраф.

На страничке нарушителя найден 30-секудный ролик, в котором люди занимаются шпатлевкой стен с использованием православной иконы. На ней также имелась аудиозапись длительностью чуть больше трех минут, автор которой делал различные экстремистские высказывания.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка, в результате которой по отношению к жителю Серпухова был составлен административный протокол. Суд посчитал владельца страницы виновным. Теперь ему предстоит заплатить штраф, размер которого может составить от одной до трех тысяч рублей.