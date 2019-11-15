Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Жителя Серпухова оштрафовали из-за роликов в соцсетях

Дата:
Представители серпуховской прокуратуры сообщили об обнаружении у одного из жителей города экстремистского контента на странице в социальной сети. В ре

Представители серпуховской прокуратуры сообщили об обнаружении у одного из жителей города экстремистского контента на странице в социальной сети. В результате он получил штраф.

На страничке нарушителя найден 30-секудный ролик, в котором люди занимаются шпатлевкой стен с использованием православной иконы. На ней также имелась аудиозапись длительностью чуть больше трех минут, автор которой делал различные экстремистские высказывания.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка, в результате которой по отношению к жителю Серпухова был составлен административный протокол. Суд посчитал владельца страницы виновным. Теперь ему предстоит заплатить штраф, размер которого может составить от одной до трех тысяч рублей.

Новости по теме:

  1. Жительница Всеволожска обвинила мужа в растлении их малолетнего сына
  2. Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
  3. Школьники обнаружили скелет на дереве у Муринского ручья

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В выходные в Подмосковье проходят более 60 ярмарок

НЛО и «люди в черном» становятся глобальным явлением

Московский офис «Яндекса» эвакуировали после визита Путина

Разговаривать с самим собой полезно

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках