Жителя Самарской области приговорили к 20 годам колонии за убийство полуторагодовалой дочки

В Самарской области суд приговорил местного жителя к двадцати годам колонии строгого режима за убийство собственного малолетнего ребенка.

Согласно версии следователей, подсудимый остался дома вместе с полуторагодовалой малышкой. В определенный момент он начал распивать алкогольные напитки. Затем ребенок чем-то рассердил его, поэтому он начал избивать малышку. Младенец до утра оставался в своей кроватке.

Наутро следующего дня домой пришел брат обвиняемого, который заметил на теле племянницы синяки и кровь. Он сразу же вызвал карету скорой помощи, однако врачам не удалось спасти девочку. Теперь ее отцу придется провести двадцать лет в тюрьме.