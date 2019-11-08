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Жителя Сахалина подозревают в заражении школьницы ВИЧ-инфекцией

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В Управлении СК РФ по Сахалинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по отношению к местному жителю, подозреваемому в намеренном заражении

В Управлении СК РФ по Сахалинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по отношению к местному жителю, подозреваемому в намеренном заражении ВИЧ-инфекцией школьницы.

Следователи отмечают, что молодой человек, проживающий в Корсакове, был осведомлен о том, что является носителем опасного вируса, но при этом все равно вступил в интимную близость с шестнадцатилетней девушкой без использования контрацепции. Он также не предупредил ее о наличии у него соответствующего заболевания. В итоге несовершеннолетняя заразилась ВИЧ-инфекцией.

Если вина 21-летнего мужчины будет доказана в суде, то его могут отправить в тюрьму на срок до восьми лет. Ранее в СМИ сообщили, что за прошлый год в России от ВИЧ-инфекции умерли свыше 20 000 человек.

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