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Жительница Всеволожска обвинила мужа в растлении их малолетнего сына

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Женщина, проживающая во Всеволожске, обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила своего мужа в сексуальном надругательстве над их малолетним

Женщина, проживающая во Всеволожске, обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила своего мужа в сексуальном надругательстве над их малолетним сыном.

Данный инцидент произошел в квартире жилого дома, расположенного на улице Энтузиастов. Жительница города пришла в отделение полиции 13 ноября. По словам женщины, ее сорокалетний супруг, не имеющий постоянного места работы, изнасиловал их четырехлетнего ребенка.

Спустя час мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в полицейский участок. Теперь районным следователям предстоит проверить достоверность обвинений женщины.

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