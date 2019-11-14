Жительница Всеволожска обвинила мужа в растлении их малолетнего сына

Женщина, проживающая во Всеволожске, обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила своего мужа в сексуальном надругательстве над их малолетним сыном.

Данный инцидент произошел в квартире жилого дома, расположенного на улице Энтузиастов. Жительница города пришла в отделение полиции 13 ноября. По словам женщины, ее сорокалетний супруг, не имеющий постоянного места работы, изнасиловал их четырехлетнего ребенка.

Спустя час мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в полицейский участок. Теперь районным следователям предстоит проверить достоверность обвинений женщины.