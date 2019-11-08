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Жители села в Забайкалье стали жертвами АУЕ-банды

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В одном из забайкальских сел мужчину доставили в больницу с множеством травм, полученных в ходе нападения со стороны банды, которая действует по принц

В одном из забайкальских сел мужчину доставили в больницу с множеством травм, полученных в ходе нападения со стороны банды, которая действует по принципам АУЕ.

В СМИ сообщают, что члены преступной группировки вымогают у жителей населенного пункта деньги для их передачи в «общак». Недавно они накинулись на Виктора Гармаева, местного пастуха овец. Он заявил, что на него набросились несколько человек, начав бить битой по голове и телу. Сейчас пострадавший лежит в медицинском учреждении с черепно-мозговой травмой.

Мужчина отмечает, что преступники ворвались в его дом около двенадцати часов ночи и начали беспричинно избивать его. Затем они отобрали у него оружие. Полицейские прибыли к нему лишь через два часа. Гармаев отметил, что лидер группировки ранее был замечен в вымогательстве денег.

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