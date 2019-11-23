Жители Ингушетии засмеяли станцевавшего лезгинку с девушкой пенсионера

Жителей Ингушетии возмутил видеоролик, на котором пенсионер станцевал лезгинку рядом с молодой девушкой. Пользователи моментально засмеяли пожилого мужчину.

Ингуши, посмотревшие видео, отметили, что старик танцует смешно, возможно, даже с долей издевки. Один из пользователей при этом заявил, что ему надоело видеть, как лезгинку танцуют все подряд. Он посоветовал им сначала научиться танцевать, а уже потом выходить на танцевальный пол.

Другие отметили, что лезгинку уже давно нужно оставить только профессиональным танцорам, например, ансамблям или музыкальным коллективам. Остальные, по их мнению, лишь уродуют данный танец.