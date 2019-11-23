Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Жители Ингушетии засмеяли станцевавшего лезгинку с девушкой пенсионера

Дата:
Есть видео
Жителей Ингушетии возмутил видеоролик, на котором пенсионер станцевал лезгинку рядом с молодой девушкой. Пользователи моментально засмеяли пожилого му

Жителей Ингушетии возмутил видеоролик, на котором пенсионер станцевал лезгинку рядом с молодой девушкой. Пользователи моментально засмеяли пожилого мужчину.

Ингуши, посмотревшие видео, отметили, что старик танцует смешно, возможно, даже с долей издевки. Один из пользователей при этом заявил, что ему надоело видеть, как лезгинку танцуют все подряд. Он посоветовал им сначала научиться танцевать, а уже потом выходить на танцевальный пол.

Другие отметили, что лезгинку уже давно нужно оставить только профессиональным танцорам, например, ансамблям или музыкальным коллективам. Остальные, по их мнению, лишь уродуют данный танец.

Жители Ингушетии засмеяли станцевавшего лезгинку с девушкой пенсионера

Новости по теме:

  1. Появилось видео «драки» Баскова с Крутым после выступления в Минске
  2. Ситком «Интерны» превратился в мультсериал
  3. Супруг Заворотнюк удалил все фотографии с женой в Instagram

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла. Извержение неизбежно?

Заместитель мэра родного города Гитлера уйдет в отставку из-за расистского стихотворения

Права на изготовление кабеля марки МКПсВ — предмет споров в Башкортостане

Глава Росгвардии прокомментировал расстрел бойцов в Чечне

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках