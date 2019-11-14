Житель Новгорода собирался продать ртуть через гипермаркет «Лента»

Житель Новгорода попытался реализовать почти два килограмма ртути через гипермаркет «Лента», расположенный на улице Великой. Полицейские задержали контрабандиста с поличным.

Представители региональной прокуратуры сообщили, что им удалось задержать сбытчика ядовитых веществ в ходе проведения «проверочной закупки». Обвиняемый отдал своему знакомому ключик от камеры хранения, расположенной в «Ленте», а тот передал его стражу правопорядка, действовавшему под прикрытием. Именно в данной ячейке хранилась ртуть.

В камере хранения было обнаружено 1800 граммов ртути. Продавец хотел получить за товар 300 000 рублей. Во время передачи денег подозреваемый был задержан полицейскими. По отношению к нему открыли уголовное дело за нелегальный сбыт отравляющих веществ.