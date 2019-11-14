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Житель Новгорода собирался продать ртуть через гипермаркет «Лента»

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Житель Новгорода попытался реализовать почти два килограмма ртути через гипермаркет «Лента», расположенный на улице Великой. Полицейские задержали кон

Житель Новгорода попытался реализовать почти два килограмма ртути через гипермаркет «Лента», расположенный на улице Великой. Полицейские задержали контрабандиста с поличным.

Представители региональной прокуратуры сообщили, что им удалось задержать сбытчика ядовитых веществ в ходе проведения «проверочной закупки». Обвиняемый отдал своему знакомому ключик от камеры хранения, расположенной в «Ленте», а тот передал его стражу правопорядка, действовавшему под прикрытием. Именно в данной ячейке хранилась ртуть.

В камере хранения было обнаружено 1800 граммов ртути. Продавец хотел получить за товар 300 000 рублей. Во время передачи денег подозреваемый был задержан полицейскими. По отношению к нему открыли уголовное дело за нелегальный сбыт отравляющих веществ.

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