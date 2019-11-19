Зеленский объяснил переход Тимошенко в оппозицию отсутствием «сладенького»

Владимир Зеленский, президент Украины, отметил, что Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина», регулярно становится оппозиционером, пытаясь при этом имитировать «заботу о народе».

Ранее политик заявила о том, что ее фракция переходит в оппозицию по отношению к действующей власти, так как она, по мнению Тимошенко, продолжает уничтожать страну и вести ее в эпоху тотальной бедности. Затем в ходе недавнего телеэфира лидер фракции отметила, что пыталась выдвинуть кандидатуры на различные посты, желая искоренить коррупционные схемы на Украине.

В свою очередь Зеленский сообщил в соцсети «Фейсбук», что лидер «Батькивщины» показала список своих людей, попросив назначить их на «сладкие места». Он добавил, что взамен Тимошенко пообещала соглашаться со всеми выдвигаемыми ими законами. Однако, по словам президента, ей отказали, так как времена «договорняков кончились навсегда».