Зеленский назвал первый искусственный спутник и вертолет изобретениями украинцев

Во время экономического форума, проходящего в Киеве, глава украинского государства Владимир Зеленский назвал украинцев авторами таких изобретений как искусственный спутник, ракетный ускоритель и вертолет.

Согласно словам президента Украины, первые в мире двигатели для ракеты, экземпляры вертолетной техники и земные спутники были подарены человечеству украинцами. Он также причислил к их творениям компьютерные диски, прообразы рентгена, трамваи и почтовые индексы, а также такие онлайн-приложения как WhatsApp и PayPal.

Затем Зеленский отметил, что главным капиталом страны считаются ее граждане, благодаря которым она и способна получить серьезное преимущество в мире. По его мнению, Украина представляет собой один из наиболее «интересных стартапов на планете».