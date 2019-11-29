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Запуск квантового компьютера Google сравнили с взрывом первой атомной бомбы

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Александр Андриящ, член ФПИ, решил сравнить разработку и использование американской корпорацией Google квантового компьютера с созданием первой атомно

Александр Андриящ, член ФПИ, решил сравнить разработку и использование американской корпорацией Google квантового компьютера с созданием первой атомной бомбы.

В сентябре текущего года представители компании сообщили об изготовлении первого на планете 54-кубитного чипсета, сумевшего за 200 секунд провести расчет, который самый мощный компьютер от IBM смог бы осуществить лишь за 10 000 лет. Андрияш отметил, что нет ничего странного с тем, что проект «Гугла» сейчас сравнивают с запуском в космос первого спутника.

Позднее Сергей Кулик, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, отметил, что появление квантового процессора может привести к снижению уверенности в том, что можно надежно защитить данные, как обычных людей, так и государства. Но с другой стороны новые технологии могут стать не только мощным оружием, но и превосходной системой защиты.

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