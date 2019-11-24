Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге

Во время телешоу «ЯнаСупер» рассказали об «унижении» Яны Рудковской, музыкального продюсера, на гала-концерте в Северной столице РОссии.

Согласно словам телезвезды, организаторы этого громкого события, прошедшего в Михайловском театре, посадили ее на верхнем уровне, а Евгений Плющенко, ее муж, оказался при этом в партере, так как его попросили вручить награду Катарине Витт, известной фигуристке. Продюсер тут же закатила скандал, после чего она была пересажена в царскую ложу.

Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.