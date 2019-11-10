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Яна Рудковская шокировала поклонников намерением расстаться с Плющенко

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В первом же выпуске реалити-шоу «ЯнаСупер», которое стартовало в эти выходные, Яна Рудковская шокировала своих поклонников проблемами в отно

В первом же выпуске реалити-шоу «ЯнаСупер», которое стартовало в эти выходные, Яна Рудковская шокировала своих поклонников проблемами в отношениях с мужем Евгением Плющенко.

В то время как на публике супруги выглядит счастливыми и довольными своими отношениями, в действительности оказалось далеко не так. Негативную реакцию Евгения, а также сыновей, вызвало желание Яны участвовать всей семьёй в реалити-шоу.

Так, Плющенко назвал проект «фейком» и покинул дом вместе со старшими сыновьями. Младший сын также отказался сниматься, так как ему это очень надоело. Но затем он потребовал за своё участие собаку.

По словам Плющенко, у него изменились взгляды на жизнь и он практически перестал посещать различные мероприятия, в то время как Яна остаётся «электровеником». Такие перемены в муже Рудковской совсем не по нраву.

В завершении первого выпуска шоу Яна сообщает, что они с Плющенко решили расстаться.

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