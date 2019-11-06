Выкуп катализаторов в Украине

Такая часть выхлопной системы, как катализатор, достаточно долговечная. Но с годами комплектующая начинает хуже справляться со своими функциями. Как правило, более 150 тысячи километров катализатор не служит. Поэтому у автовладельцев после замены комплектующей на новую возникает вопрос — что делать со старой запчастью? Автомобилистам Киева рекомендуем продать катализатор компании «Катализаторы УКРАИНЫ», которая специализируется на выкупе отработанных комплектующих. Если вы проживаете в других городах Украины, то можете отправить отработанную запчасть по почте и получить в дальнейшем деньги.

На металлолом такую запчасть не сдашь. Поскольку в катализаторе содержится весомое количество токсичных и канцерогенных веществ. По этой же причине нельзя просто взять и выбросить комплектующую в мусорку. Таким образом, вы загрязните окружающую среду. Самый целесообразный вариант — это обращение в компанию, которая занимается выкупом б/у катализаторов.

Почему стоит обратиться в компанию «Катализаторы УКРАИНЫ»

Начнем с того, что у автомобилиста крайне мало шансов самостоятельно найти покупателя на отработанную запчасть — на это могут потребоваться целые месяцы. Поэтому проще всего обратиться в компанию и сразу же получить деньги за отработанную запчасть. К другим преимуществам:

Свою деятельность компания ведет с 2006 года;

Выкуп комплектующей происходит после работы с современной измерительной аппаратурой. Вы уверены, что вас не обманут;

Как только будет проведен анализ, вам предложат денежную сумму в размере от 50 до 4500 гривен. Это возможная цена за 1 килограмм;

Предусмотрена услуга замены старой запчасти на новую по выгодным условиям.

Помните, что утилизация катализаторов — это не только ваше денежное вознаграждение, но и забота об экологии.