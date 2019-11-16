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ВСУ разместили в Донбассе муляжи ракетных комплексов Javelin

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Питер Бейкер, сотрудник The New York Times, сообщил о том, что военнослужащие Украины размещают в Донбассе «фейковые» противотанковые системы Javelin,

Питер Бейкер, сотрудник The New York Times, сообщил о том, что военнослужащие Украины размещают в Донбассе «фейковые» противотанковые системы Javelin, не представляющие никакой угрозы.

Согласно словам американского корреспондента, Соединенные Штаты запретили Украине применять их ракетные комплексы в этом военном конфликте, поэтому боевые варианты укрыты в другом месте. Он добавил, что украинские военные используют «фейки» для отпугивания потенциальных российских танков.

Эта информация была раскрыта Бейкером при обсуждении слов Дональда Трампа, американского лидера, о том, что он в отличие от предыдущего президента США действительно занялся поставками на Украину летального оружия. Напоминаем, что Киев получил от Соединенных Штатов более трех десятков Javelin и свыше двухсот ракет к ним весной прошлого года.

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