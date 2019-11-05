Врачи спасли попавшего под поезд астраханца

Медикам одной из астраханских больниц удалось спасти 29-летнего местного жителя, попавшего под колеса поезда.

В СМИ сообщают, что молодой мужчина сильно спешил, поэтому попытался проскочить между вагонами железнодорожного состава, который еще не остановился до конца. Однако молодой человек упал, и поезд протащил его по земле. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

Мужчину сразу же прооперировали, проведя фиксацию костных отломков. Травматологи успешно справились с поставленной задачей. Потерпевший чувствует себя лучше, поэтому его перевели из реанимационного отделения в травматологическое. В ближайшем времени ему сделают еще несколько операций.