Волгоградец ранил полицейского ножом и попытался скрыться в лесу

В селе под Волгоградом местный житель ранил старшего участкового ножом, а затем попробовал скрыться в лесу, однако его задержали и доставили в отделение полиции.

В Управлении МВД по региону отметили, что данное происшествие случилось в населенном пункте Прямая Балка. Сотрудник правоохранительных органов прибыл в село, чтобы допросить двадцатилетнего юношу, подозреваемого в воровстве. Во время беседы обвиняемый внезапно взял в руки нож и ударил им стража правопорядка, а потом сбежал.

Участковый был доставлен в больницу, где ему оказали всю нужную медпомощь. Подозреваемого задержали в лесной полосе, расположенной неподалеку от Прямой Балки. Во время задержания он попытался оказать сопротивление полицейским, поэтому им пришлось применить силу по отношению к обвиняемому.