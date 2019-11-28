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Волгоградец ранил полицейского ножом и попытался скрыться в лесу

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В селе под Волгоградом местный житель ранил старшего участкового ножом, а затем попробовал скрыться в лесу, однако его задержали и доставили в отделен

В селе под Волгоградом местный житель ранил старшего участкового ножом, а затем попробовал скрыться в лесу, однако его задержали и доставили в отделение полиции.

В Управлении МВД по региону отметили, что данное происшествие случилось в населенном пункте Прямая Балка. Сотрудник правоохранительных органов прибыл в село, чтобы допросить двадцатилетнего юношу, подозреваемого в воровстве. Во время беседы обвиняемый внезапно взял в руки нож и ударил им стража правопорядка, а потом сбежал.

Участковый был доставлен в больницу, где ему оказали всю нужную медпомощь. Подозреваемого задержали в лесной полосе, расположенной неподалеку от Прямой Балки. Во время задержания он попытался оказать сопротивление полицейским, поэтому им пришлось применить силу по отношению к обвиняемому.

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