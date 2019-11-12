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Военный суд арестовал военнослужащего за кражу авиатоплива на 50 млн рублей

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Сергей Прохоров, военнослужащий из Тверской области, был арестован военным судом. Его подозревают в краже авиатоплива на сумму в 50 миллионов рублей.

Сергей Прохоров, военнослужащий из Тверской области, был арестован военным судом. Его подозревают в краже авиатоплива на сумму в 50 миллионов рублей.

Обвиняемый занимал в военной части должность главы службы горючего и смазочных материалов. Следователи отмечают, что в 2017 году он создал преступную группу, которая занималась списыванием авиакеросина. В течение своей работы им удалось украсть свыше одной тысячи тонн горючего стоимостью около 50 миллионов рублей.

Списанное топливо продавалось сторонним организациям неизвестными лицами. По этому делу проходят еще несколько военных. В рамках следствия подозреваемый пытался надавить на них, чтобы они дали ложные показания.

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