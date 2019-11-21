Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship Илона Маска

Дата:
Портал Spaceflight сообщил о испытании первого полномасштабного прототипа корабля Starship Mk1 от компании SpaceX. Starship является космическим кораб

Портал Spaceflight сообщил о испытании первого полномасштабного прототипа корабля Starship Mk1 от компании SpaceX.

Starship является космическим кораблём для полётов на Марс. Он может вместить 100 человек, кроме того, он разрабатывался с учётом многоразового использования.

Испытания проводились на пусковом комплексе в штате Техас США в районе Бока-Чика. Однако во время проверки функционирования корабля в условиях максимальной загруженности баков для метана и кислородной криогенной жидкости произошёл взрыв.

При этом, как отметили представители компании, инцидент был предсказуемым, так как целью этих испытаний стало максимальное повышение давления в системах корабля. Ремонтировать взорвавшийся корабль компания не будет — начнётся создание версии Mk3, являющейся более продвинутой.

Новости по теме:

  1. Анна Михалкова рассказала про изменившийся современный институт семьи
  2. Очевидцы сообщили о горящем корабле в Керченском проливе
  3. В Ленобласти обнаружено тело сбитого насмерть мужчины

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Родители согласились с планом эвакуации детей из пещеры в Таиланде

Финские пограничники приняли яхту из России за трехглавое чудовище

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Ксения Алферова снялась топлесс на берегу моря

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках