Во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship Илона Маска

Портал Spaceflight сообщил о испытании первого полномасштабного прототипа корабля Starship Mk1 от компании SpaceX.

Starship является космическим кораблём для полётов на Марс. Он может вместить 100 человек, кроме того, он разрабатывался с учётом многоразового использования.

Испытания проводились на пусковом комплексе в штате Техас США в районе Бока-Чика. Однако во время проверки функционирования корабля в условиях максимальной загруженности баков для метана и кислородной криогенной жидкости произошёл взрыв.

При этом, как отметили представители компании, инцидент был предсказуемым, так как целью этих испытаний стало максимальное повышение давления в системах корабля. Ремонтировать взорвавшийся корабль компания не будет — начнётся создание версии Mk3, являющейся более продвинутой.