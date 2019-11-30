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Внучка обнаружила безголовый скелет бабушки и рюкзак с 324 тыс. рублей

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В Ленинградской области внучка обнаружила скелет своей 81-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести. Рядом с ней был найден рюкзак с 324 т

В Ленинградской области внучка обнаружила скелет своей 81-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести. Рядом с ней был найден рюкзак с 324 тысячами рублей.

Правоохранители отмечают, что 28 ноября получили сообщение от женщины о том, что на одном из садоводческих участков, расположенном в Сланцевском районе, она нашла останки своей пожилой родственницы, пропавшей в прошлом месяце. На место инцидента тут же выехали полицейские, которые нашли скелет с отсутствующим черепом. Возле него также были обнаружены вещи и трость старушки.

В домике, расположенном на участке и принадлежавшем пенсионерке, был найден рюкзак, в котором лежали 324 тысячи рублей. Следователи в настоящее время пытаются установить все обстоятельства смерти пожилой женщины.

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