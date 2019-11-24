Владимир Винокур заступился за Софию Ротару

Владимир Винокур, российский народный артист, решил выступить против бойкота Софии Ротару, украинской исполнительницы, желающей продолжить выступать в России.

Согласно словам Винокура, певица на протяжении всей своей жизни была любима зрителями из всего Советского Союза и в настоящий момент времени ничего не поменялось. Он добавил, что к Ротару испытывают самые положительные чувства все ее зрители.

Певец добавил, что могут меняться политики, главы государств и политические строи, однако артисты остаются навсегда. По его мнению, смешивать творчество Ротару с политикой является полным абсурдом.