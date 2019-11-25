Владелец разбитой Tesla Model S не может избавиться от электрокара

Житель Австрии несколько недель назад попал в дорожную аварию на электрокаре Tesla Model S. В результате его автомобиль получил серьезные повреждения, но теперь он никак не может избавиться от него.

Дело в том, что в этой стране никто не умеет правильно проводить утилизацию подобных транспортных средств и их аккумуляторные батареи, а если быть точнее, то ни у кого нет лицензии на такие работы. Владельцу машины не удалось найти ни одного легального метода, позволившего бы ему избавиться от авто, так как его запрещено вывезти на свалку или сдать на металлолом.

Австриец попытался перевезти разбитую «Теслу» в Германию, однако сделать этого он тоже не смог из-за сильно поврежденных аккумуляторных батарей. Узнав о данной ситуации, американский автопроизводитель направил в Австрию своих специалистов, но тем до сих пор не удалось снять аккумуляторы из электрокара.