Виторганы заступились за Ксению Собчак на шоу «Звезды сошлись!»

В рамках недавнего выпуска передачи «Звезды сошлись!» Эммануил Виторган и Ирина Млодик решили заступиться за экс-невестку Ксению Собчак.

Виторганы отметили, что они хорошо относятся к своей бывшей невестке и стараются не давать другим подвергать критике поведение Собчак. По словам Ирины Млодик, к ней иногда подходят прохожие на улице и начинают говорить не очень приятные слова о Ксении. В такие моменты она сразу же просит их отойти от нее и перестать говорить гадости о журналистке.

Эммануил при этом отмечает, что его сын не стал ненавидеть бывшую супругу, хоть она и изменила ему. Он также продолжает заниматься воспитанием их общего сына Платона. Напоминаем, что летом текущего года Собчак решила развестись со своим мужем Максимом Виторганом, а уже осенью она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.