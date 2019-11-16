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Видео: «Альбатросы», «Молотилки» и «Грады» вскрыли оборону боевиков в Идлибе

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Правительственные войска в Сирии использовали советские и российские боевые системы «Альбатрос», «Град» и «Молотилка», сумев наконец-то прорвать оборо

Правительственные войска в Сирии использовали советские и российские боевые системы «Альбатрос», «Град» и «Молотилка», сумев наконец-то прорвать оборону боевиков в Идлибе.

В Сети появилось соответствующее видео, на котором можно увидеть применение зенитного орудия С-60, установленного на шасси КамАЗа. Первый раз подобные комплексы были применены в окрестностях Пальмиры около двух лет назад. Ранее данное оружие обычно устанавливалось на «Уралы». С помощью 57-миллиметровых пушек военным удается эффективно уничтожать как живую силу, так и легкую технику боевиков.

Затем в ролике демонстрируется использование реактивных систем БМ-21 «Град», которые представляют собой основные РСЗО сирийской армии. С воздуха военных поддерживали штурмовики Л-39 «Альбатрос», которые могут нести 500-килограммовые бомбы и неуправляемые ракеты. В СМИ сообщают, что целью правительственных войск стали укрепления террористов в Идлибе.Видео: «Альбатросы», «Молотилки» и «Грады» вскрыли оборону боевиков в Идлибе

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