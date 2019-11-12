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Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская была экстренно госпитализирована

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76-летняя Тамара Синявская в понедельник, 11 ноября, была госпитализирована в отделение кардиохирургии. Согласно опубликованной информации, ей необход

76-летняя Тамара Синявская в понедельник, 11 ноября, была госпитализирована в отделение кардиохирургии.

Согласно опубликованной информации, ей необходимо провести несколько обследований для того, чтобы врачи сумели определить план лечения, решить, проводить операцию или остановиться на консервативном лечении. В какую именно больницу её доставили и что именно произошло, не уточняется.

Как было сообщено позднее, состояние у артистки стабильное, её жизни и здоровью ничего не угрожает, и она находится под пристальным наблюдением.

12 ноября представитель Синявской рассказал, что Тамара чувствует себя нормально, а её недомогание связано с погодными условиями. Также он отметил, что она не желает разговаривать на эту тему.

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