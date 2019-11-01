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В Воронеже в автомобиле обнаружили водителя без головы

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Вчера, 31 октября, в Железнодорожном районе города Воронеж местные жители обнаружили автомобиль, в котором находилось обезглавленное тело. Елена Манук

Вчера, 31 октября, в Железнодорожном районе города Воронеж местные жители обнаружили автомобиль, в котором находилось обезглавленное тело.

Елена Мануковская, представительница Управления СК РФ по региону, сообщила журналистам, что по факту случившегося была организована проверка. На данный момент времени удалось установить личность умершего – им является 53-летний местный житель.

В следственном ведомстве добавили, что на сегодняшний день удалось опросить людей, которые обнаружили погибшего, а также провести осмотр места инцидента и назначить судебно-медицинскую экспертизу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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