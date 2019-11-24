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В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

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23 ноября в Воронеже прошёл матч между «Факелом» и «Нижним Новгородом» в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. «Факел» проиг

23 ноября в Воронеже прошёл матч между «Факелом» и «Нижним Новгородом» в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. «Факел» проиграл со счётом 0:2.

После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов «Факела». Как сообщается, в ситуацию пришлось вмешаться полиции и стюардам, а диктор стадиона призвал «прекратить безобразие».

В ГУ МВД заявили, что участниками конфликта стало только два болельщика, которые устроили на поле словесную перепалку. Самой драки, согласно официальному заявлению, не было. Один из нарушителей был доставлен в отделение полиции. Возможно, его привлекут к административному наказанию.

Директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что писать заявление в полицию они не собираются, но в ситуации будут разбираться. В частности, у него есть вопросы к стюардам и организации матча.В Воронеже болельщики "Факела" напали после матча на футболистов

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