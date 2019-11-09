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В Уфе будут судить парня за половую связь с 13-летней школьницей

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В Башкирии начато уголовное дело в отношении жителя Уфы, обвиняемого в интимной связи с 13-летней школьницей. Заявление подал её отец. Как сообщается,

В Башкирии начато уголовное дело в отношении жителя Уфы, обвиняемого в интимной связи с 13-летней школьницей. Заявление подал её отец.

Как сообщается, с девочкой 19-летний обвиняемый познакомился в соцсети. Он договорился с ней встретиться 6 октября на Гвардейской улице. Во время встречи парень предложил школьнице зайти в подъезд, где и совершил в отношении её действия сексуального характера.

Уточняется, что происходящее было по согласию девочки, таким образом, обвиняемый не совершил насилие. Также отмечается, что школьница из-за проблем со здоровьем обучается в школе для детей с ограниченными возможностями.

По факту происшествия за вступление в половую связь с лицом, достигшим возраста 12-ти лет, но не достигшем 14-ти, возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование и установление обстоятельств случившегося.

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