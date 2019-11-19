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В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ

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В информационном агентстве Baza сообщили о том, что в центре российской столицы был жестоко избит капитан центра специального назначения ФСБ. Инцидент

В информационном агентстве Baza сообщили о том, что в центре российской столицы был жестоко избит капитан центра специального назначения ФСБ.

Инцидент произошел внутри заведения «Винный базар», расположенного на Пречистенской набережной. В Сети уже появилось соответствующее видео. На размещенных кадрах можно увидеть, как между двумя мужчинами разгорается конфликт. Затем они решают выйти на улицу. Один из них ударяет своего оппонента и тот падает, а потом уже не встает.

В СМИ сообщают, что драка случилась в минувшее воскресенье, 17 ноября примерно в 02:00. Мужчина, который продолжал лежать на земле является офицером специальных служб. Он получил черепно-мозговую травму, и в настоящее время находится в госпитале ФСБ. Другие участники конфликта уехали с места преступления на «Мерседесе».

В центре Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ

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