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В The National Interest вспомнили о последнем секретном истребителе СССР

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Эксперты журнала The National Interest, издаваемого в США, вспомнили об истребителе МиГ-31, являвшемся последней боевой машиной, засекреченной в СССР.

Эксперты журнала The National Interest, издаваемого в США, вспомнили об истребителе МиГ-31, являвшемся последней боевой машиной, засекреченной в СССР.

Этот уникальный военный самолет использовался только в вооруженных силах Советского Союза, то есть экспортного образца не существовало. По этой причине он долгое время оставался загадкой для конструкторов и специалистов стран Запада. Основная задача данного перехватчика заключалась в обороне воздушных границ.

Советская новинка основывалась на базе МиГ-25, но имела более современное вооружение. Она также была способна перемещаться на небольшой высоте, разгоняясь при этом до сверхзвуковой скорости.

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