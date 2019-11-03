В The National Interest вспомнили о последнем секретном истребителе СССР

Эксперты журнала The National Interest, издаваемого в США, вспомнили об истребителе МиГ-31, являвшемся последней боевой машиной, засекреченной в СССР.

Этот уникальный военный самолет использовался только в вооруженных силах Советского Союза, то есть экспортного образца не существовало. По этой причине он долгое время оставался загадкой для конструкторов и специалистов стран Запада. Основная задача данного перехватчика заключалась в обороне воздушных границ.

Советская новинка основывалась на базе МиГ-25, но имела более современное вооружение. Она также была способна перемещаться на небольшой высоте, разгоняясь при этом до сверхзвуковой скорости.