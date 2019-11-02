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В Тамбове пьяный мужчина избил двух женщин, пытавшихся помочь его девушке

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В Тамбове задержан 35-летний пьяный мужчина, накинувшийся на двух женщин с кулаками. Инцидент произошёл на улице Магистральной. Потерпевшие рассказали

В Тамбове задержан 35-летний пьяный мужчина, накинувшийся на двух женщин с кулаками.

Инцидент произошёл на улице Магистральной. Потерпевшие рассказали, что, гуляя по улице, увидели мужчину вместе с его подругой. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на девушку, причём так неудачно, что она повредила себе лицо.

Женщины попытались помочь, однако мужчина набросился на них и принялся избивать, нанося удары по голове.

На место происшествия прибыл экипаж Росгвардии, который и задержал агрессора. Одной из пострадавших оказалось 58 лет, её госпитализировали в больницу. Второй 34 года, она отделалась лишь синяками.

Мужчина передан правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

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