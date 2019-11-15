В Сыктывкаре собирают деньги семье, потерявшей в пожаре квартиру

В городе Сыктывкар огонь уничтожил квартиру местной чиновницы, работающей в Министерстве сельского хозяйства Коми. Ее коллеги просят неравнодушных помочь семье, попавшей в беду.

Воспламенение в одной из квартир многоэтажного жилого дома, находящегося на Октябрьском проспекте, произошло в среду, 13 ноября. Более двух десятков жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, а еще шестерых спасли прибывшие пожарные. Пожар был потушен в течение одного часа. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

В Управлении МЧС по региону отмечают, что причина произошедшего связана с неисправным электрическим оборудованием. Пожар практически полностью уничтожил интерьер квартиры. В результате семья осталась на улице без каких-либо средств к существованию.