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В Ставрополе ведутся поиски пропавшей 16-летней школьницы

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В Ставрополе организован поиск 16-летней школьницы Аурики Толстовой. Как сообщается, она покинула дом на улице Достоевского 11 ноября в 7:30 утра и от

В Ставрополе организован поиск 16-летней школьницы Аурики Толстовой.

Как сообщается, она покинула дом на улице Достоевского 11 ноября в 7:30 утра и отправилась в школу №13. Однако по пути туда девушка пропала, так и не дойдя до образовательного учреждения. Согласно сообщениям в социальных сетях, девушка должна была отправиться на олимпиаду.

Мать Аурики сразу же обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери, а также попросила помощи у поискового отряда «Лиза Алерт». По словам женщины, в день исчезновения на её дочери была белая куртка и рюкзак красного цвета. Также сообщается, что у школьницы серые глаза и длинные волосы каштанового цвета.

К поискам пропавшей девушки присоединились следователи СК России.

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