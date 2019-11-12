В Ставрополе ведутся поиски пропавшей 16-летней школьницы

В Ставрополе организован поиск 16-летней школьницы Аурики Толстовой.

Как сообщается, она покинула дом на улице Достоевского 11 ноября в 7:30 утра и отправилась в школу №13. Однако по пути туда девушка пропала, так и не дойдя до образовательного учреждения. Согласно сообщениям в социальных сетях, девушка должна была отправиться на олимпиаду.

Мать Аурики сразу же обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери, а также попросила помощи у поискового отряда «Лиза Алерт». По словам женщины, в день исчезновения на её дочери была белая куртка и рюкзак красного цвета. Также сообщается, что у школьницы серые глаза и длинные волосы каштанового цвета.

К поискам пропавшей девушки присоединились следователи СК России.