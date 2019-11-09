В США теннисистки после игры устроили драку из-за сильного рукопожатия

В Лас-Вегасе после матча 1/8 турнира ITF чуть было не подрались две теннисистки, Кэтрин Себов из Канады и американка Алисия Паркс.

Победительницей матча стала канадская спортсменка. После завершения встречи девушки подошли к сетке, чтобы по традиции пожать друг другу руки, но Себов, по словам Паркс, сжала кисть её руки с чрезмерной силой. А за несколько минут до этого, сразу после матча канадка агрессивно прокричала проигравшей сопернице «Come on!».

В результате этого между девушками начался словесный конфликт, чуть было не перешедший в настоящую драку. Останавливаться разбушевавшихся спортсменок кинулся главный судья и отец Паркс. Вместе с командами теннисисток им удалось остановить конфликт.