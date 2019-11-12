В США гимнастка погибла после падения с брусьев

Мелани Коулман, гимнастка из Соединенных Штатов, получила несовместимые с жизнью травмы после падения с брусьев в ходе тренировки.

Несколько дней назад двадцатилетняя американка решила провести привычную для себя тренировку на брусьях. При совершении одного из упражнений спортсменке не удалось ухватиться за спортивный снаряд, из-за чего она упала и серьезно повредила позвоночник.

Работники скорой помощи отвезли Коулман в медицинское учреждение, однако медики не смогли спасти гимнастку. Девушка умерла вчера, 11 ноября. В СМИ сообщают, что в будущем она должна была принять участие в Олимпиаде, представляя сборную США.