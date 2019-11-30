Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Сосновом бору столкнулись автобус и пять автомобилей

Дата:
В городе Сосновый бор Ленинградской области произошла массовая авария с участием автобуса и пяти автомобилей. Инцидент произошёл 29 ноября на Комсомол

В городе Сосновый бор Ленинградской области произошла массовая авария с участием автобуса и пяти автомобилей.

Инцидент произошёл 29 ноября на Комсомольской улице возле дома №10. Согласно предварительной информации, виновником является 27-летний водитель Skoda. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

После этого ещё три машины, не ожидавшие аварии на своём пути, стали участниками столкновения. Один из этих автомобилей, к тому же, врезался в автобус с пассажирами.

Впрочем, несмотря на количество участников аварии, отмечается, что никто не пострадал. По словам свидетелей происшествия, автомобильное движение по улице было полностью парализовано.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства инцидента.

Новости по теме:

  1. В Чехове столкнулись два эвакуатора с автомобилями
  2. В Энгельсском районе погиб пассажир врезавшегося в дерево автомобиля
  3. Алла Пугачева дала обещание организовать концерт в 80 лет

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Москве на объекте СВР погиб восьмилетний ребенок

На Урале наказали врачей за брошенного на полу пациента с травмой головы

В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка

Порошенко считает себя русскоязычным человеком

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках