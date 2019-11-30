В Сосновом бору столкнулись автобус и пять автомобилей

В городе Сосновый бор Ленинградской области произошла массовая авария с участием автобуса и пяти автомобилей.

Инцидент произошёл 29 ноября на Комсомольской улице возле дома №10. Согласно предварительной информации, виновником является 27-летний водитель Skoda. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

После этого ещё три машины, не ожидавшие аварии на своём пути, стали участниками столкновения. Один из этих автомобилей, к тому же, врезался в автобус с пассажирами.

Впрочем, несмотря на количество участников аварии, отмечается, что никто не пострадал. По словам свидетелей происшествия, автомобильное движение по улице было полностью парализовано.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства инцидента.