В Сосновом бору шестимесячная девочка попала в больницу с проломленным черепом

Медики Соснового бора в настоящее время делают все возможное для спасения шестимесячного ребенка, попавшего к ним с закрытой черепно-мозговой травмой.

Работники правоохранительных органов отмечают, что девочка поступила в медицинское учреждение во вторник, 12 ноября. По предварительным данным, младенец получил серьезную травму из-за того, что его случайно уронила 5-летняя сестренка. В настоящее время малышка находится в тяжелом состоянии.

В полиции отмечают, что семья, в которой случилось данное происшествие, не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних детей. Однако по факту случившегося все равно было решено организовать проверку.