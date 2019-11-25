В школе Нижегородской области 45 человек отравились газом

В Нижегородской области произошло отравление газом, в больницу было отправлено 45 человек.

Согласно имеющейся информации, отравление газом произошло в средней школе в селе Вад. Из 45 человек, поступивших, в больницу, 44 являются школьниками. Уточняется, что в настоящее время под присмотром врачей остались только восемь пострадавших, состояние остальных оценивается как удовлетворительное и они были отпущены домой после обследования и оказания им необходимой медицинской помощи.

По предварительной информации, причиной отравления стал выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 километре от учебного заведения. В настоящее время все занятия в школе прекращены.