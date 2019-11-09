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В Сети обсуждают «неприличный» поступок автоледи

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В соцсети «ВКонтакте» в группе «Экипажи ДПС» был опубликован пост про автомобилистку, которая, находясь за рулём, отвлекалась на п

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Экипажи ДПС» был опубликован пост про автомобилистку, которая, находясь за рулём, отвлекалась на просмотр видео.

Из текста публикации следует, что автор видео снял женщину, едущую по Некрасовской, которая смотрела телевизор при том, что находилась за рулем. Автор видео предположил, что она смотрела любимое шоу, и возмутился тому, что женщина может попасть в ДТП, а потом утверждать, что была права.

В комментариях жители города согласились с подобным мнением и дружно раскритиковали автомобилистку, занятую столь «неприличным» делом.

Впрочем, некоторые сообщили, что не стоит влезать в личное пространство, а кое-кто даже указал на то, что автор видео занимается тем же самым — отвлекается на запись видео, находясь за рулём.

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