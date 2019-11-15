В Серпухове женщина спасла мускусную утку

Жительница населенного пункта Большевик, расположенного в окрестностях Серпухова, подобрала на улице мускусную утку, которую везли на птицефабрику.

Согласно словам женщины, недавно она обнаружила неподалеку от своего частного дома утку, мерзнувшую на улице. Вероятнее всего, она выпала из автомобиля, ехавшего на птицеферму, находящуюся недалеко от поселка. Женщине удалось поймать птицу и забрать ее домой. Знакомые посоветовали ей пустить утку на суп, но та отказалась от данной затеи.

Спасительница отмечает, что утка уже привыкла к ее котам и перестала бояться людей. Она добавила, что не планирует навсегда оставить у себя птицу, собираясь в будущем передать ее в природный парк «Воробьи», где о ней смогут хорошо позаботиться.