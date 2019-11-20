Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Саратове студент разбился при падении с 21-го этажа

Дата:
Ранним утром в Саратове было найдено тело 17-летнего студента возле многоквартирного дома. Инцидент произошёл на улице Чернышевского. Согласно имеющей

Ранним утром в Саратове было найдено тело 17-летнего студента возле многоквартирного дома.

Инцидент произошёл на улице Чернышевского. Согласно имеющейся информации, студент выпал из окна на 21 этаже дома. От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Как было выяснено, студент обучался в Саратовской государственной юридической академии. По некоторым данным, ночью он вместе с друзьями устроил в квартире поминки по погибшему приятелю. Сидя на подоконнике, юноша не удержался и упал.

По факту происшествия организована доследственная проверка, следователи и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и детали произошедшей трагедии. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или молодой человек решил свести счёты с жизнью.

Новости по теме:

  1. Жителей Саратовской области просят помощи в установлении личности убитой женщины
  2. В лесу под Тосно женщина была изнасилована своим сожителем
  3. В Ленобласти задержан мужчина, напоивший и изнасиловавший 15-летнюю школьницу

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Опубликовано видео скандальной выходки Ефремова во время спектакля в Самаре

Сергей Харитонов одержал победу в главном событии вечера

Министр иностранных дел Латвии сообщил о нападении на посольство страны в Москве

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем самолет ВМС США

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках