В Саратове студент разбился при падении с 21-го этажа

Ранним утром в Саратове было найдено тело 17-летнего студента возле многоквартирного дома.

Инцидент произошёл на улице Чернышевского. Согласно имеющейся информации, студент выпал из окна на 21 этаже дома. От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Как было выяснено, студент обучался в Саратовской государственной юридической академии. По некоторым данным, ночью он вместе с друзьями устроил в квартире поминки по погибшему приятелю. Сидя на подоконнике, юноша не удержался и упал.

По факту происшествия организована доследственная проверка, следователи и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и детали произошедшей трагедии. На данный момент неизвестно, был ли это несчастный случай или молодой человек решил свести счёты с жизнью.