В Ростове изнасиловавший и убивший свою маленькую дочь мужчина отправится в тюрьму

В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении местного жителя, изнасиловавшего и убившего собственную дочь, которой было пять лет. За своё преступление обвиняемый получил 18 лет в колонии строгого режима.

Инцидент произошёл осенью 2018 года. Как сообщается, девочка осталась одна дома с отцом, её мама была на работе. Мужчина вызвал правоохранительные органы, которые по прибытию обнаружили тело девочки с обмотанной вокруг шеи погремушкой.

По словам мужчины, он недоглядел за ребёнком и произошла трагедия. Однако в морге выяснилось, что перед смертью девочка была изнасилована. Отец ребёнка тут же стал главным подозреваемым, его задержали.

В ходе расследования стало известно, что у пары уже давно не было физической близости, между ними начались скандалы, обвиняемый часто избивал женщину. Кроме девочки, у супругов был младший сын.

Спустя полгода жена подозреваемого скончалась из-за запущенного воспаления лёгких. Двухлетний мальчик был передан в детский дом.