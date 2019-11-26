В России не осталось свободных IP-адресов

На интернет-портале RIPE NCC появилась информация о том, что на территории РФ, Европы и Ближнего Востока больше не осталось свободных IP-адресов наиболее популярного протокола IPv4.

В сообщении указывается, что многие уже давно ожидали исчерпания IPv4. Специалисты отмечают, что это событие никак не повлияет на работу текущих интернет-ресурсов. Восстановление адресов будет происходить благодаря поступлениям от прекративших свою работу организаций. Затем они будут распределяться среди ожидающих просителей.

В европейском регионе при этом уже начали пользоваться новейшим протоколом IPv6. По словам экспертов, его хватит на сотни миллиардов клиентов. Нынешний протокол ограничен 4 миллиардами 300 миллионами адресами.