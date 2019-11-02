В Подмосковье выжила выпавшая с 17-го этажа четырёхлетняя девочка

В Подмосковье четырёхлетняя девочка выпала из окна 17-этажа, однако осталась жива.

Инцидент произошёл в посёлке Дубки вечером 1 ноября. Девочка, как отмечается, осталась в квартире вместе со своей сестрой, ученицей седьмого класса. В момент инцидента старшая сестра разговаривала по телефону, а потому не заметила, как младшая девочка подошла к подоконнику, подставила стульчик и открыла окно. По некоторым сведениям, окно уже было открыто.

В итоге девочка выпала в окно с 17-го этажа, однако её падение смягчило растущее под окнами дерево.

Пострадавшая была доставлена в Одинцовскую центральную больницу, у неё диагностированы множественные ушибы и травма руки. Отмечается, что девочка находится в сознании, общается со своими родственниками, и её жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия проводится проверка.