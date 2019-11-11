В Петербургской коммуналке обнаружили двухнедельный труп мужчины

В коммунальной квартире, расположенной в одном из домов Санкт-Петербурга, было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Он пролежал в своей комнате около двух недель.

Вчера, 10 ноября, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что в жилом здании, находящемся на площади Чернышевского, был найден труп. К месту инцидента выехали полицейские, которые обнаружили на теле местного жителя множество ранений, оставленных ножом.

Криминалисты предполагают, что труп пролежал в квартире не менее двух недель. На место преступления прибыла также служебная собака, которая на данный момент времени привела полицейских на чердак и тротуары возле лестницы дома, находящегося на Кузнечной улице.