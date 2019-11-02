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В Петербурге в подъезде дома нашли мертвыми двух мужчин

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В информационном агентстве «РЕН ТВ» сообщают о том, что в подъезде одного из домов в городе Санкт-Петербург были найдены тела двух мужчин без признако

В информационном агентстве «РЕН ТВ» сообщают о том, что в подъезде одного из домов в городе Санкт-Петербург были найдены тела двух мужчин без признаков жизни.

Инцидент случился в жилом здании, расположенном на Будапештской улице. Рядом с умершими лежал еще один мужчина, находившийся в тяжелом состоянии. Больного доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Согласно предварительной информации, мужчины употребили неизвестные наркотические вещества. Двое из них в результате скончались из-за передозировки. На месте происшествия работают следователи, которые пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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