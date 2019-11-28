В Петербурге приземлился самолет с Владимиром Путиным на борту

В городе Санкт-Петербург вчера, 27 ноября, совершил посадку авиалайнер, на борту которого, скорее всего, находится российский лидер Владимир Путин.

Речь идет о самолете, являющемся частью особой летной группы под названием «Россия». Этот Ил-96-300 прилетел из столицы России, вылетев из воздушной гавани Пулково. Президент собирается поучаствовать в нескольких событиях, запланированных в Петербурге на ближайшее время.

Путин планирует побывать на церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, ранее занимавшей должность руководителя СПбГУ, а также посетить открытие автотрассы М-11 и местную верфь, в которой он осмотрит возводимые корабли. Петербуржцы при этом готовятся к большим пробкам на дорогах.