В Петербурге наказали хирургов за фото гигантского фаллоса пациента

Хирурги, разместившие в Сети фотографию огромного фаллоса, оказавшегося в прямой кишке пациента, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В конце прошлого месяца в одну из больниц Санкт-Петербурга был доставлен мужчина, внутри которого застряла большая игрушка для взрослых. Врачи успешно провели операцию и достали из пострадавшего инородный объект. Потом они сделали фото фаллоса, которое впоследствии утекло в социальные сети.

Пациент заявил, что благодарен хирургам за то, что они помогли ему и надеется, что случившееся станет уроком для других людей, чтобы они не совершали необдуманных поступков. Разумеется, ему не понравилось, что снимок попал в Интернет, но, к счастью, на нем отсутствуют его личные данные и не видно лица.